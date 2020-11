Covid, i Nas oscurano altri 20 siti web che vendevano medicinali non autorizzati dall’Aifa per curare il virus (Di sabato 21 novembre 2020) vendevano farmaci contro il Covid-19 non autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Per questo il Comando Carabinieri per la tutela della salute (Nas) ha oscurato 20 siti web. Con questi provvedimenti, salgono a 112 i siti online chiusi dal Nas nell’attività di controllo sull’emergenza sanitaria. Sui siti venivano messi in vendita medicinali a base degli anti-malarici clorochina e idrossiclorochina, e degli antivirali lopinavir e ritonavir. Tutti principi attivi per i quali l’Aifa, in una nota del luglio 2020, ha sospeso l’autorizzazione all’utilizzo per il trattamento del Covid-19, “al di fuori degli studi sperimentali clinici”, avverte la nota del Nas. I Nas hanno ribadito che la vendita e l’acquisto di medicinali con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)farmaci contro il-19 nondall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Per questo il Comando Carabinieri per la tutela della salute (Nas) ha oscurato 20web. Con questi provvedimenti, salgono a 112 ionline chiusi dal Nas nell’attività di controllo sull’emergenza sanitaria. Suivenivano messi in venditaa base degli anti-malarici clorochina e idrossiclorochina, e degli antivirali lopinavir e ritonavir. Tutti principi attivi per i quali l’Aifa, in una nota del luglio 2020, ha sospeso l’autorizzazione all’utilizzo per il trattamento del-19, “al di fuori degli studi sperimentali clinici”, avverte la nota del Nas. I Nas hanno ribadito che la vendita e l’acquisto dicon ...

