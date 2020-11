Alessandra Mussolini sarà a Ballando Con Le Stelle? L’annuncio ufficiale (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Maykel Fonts, la coppia ha rischiato di non presentarsi alla finale. Ma ecco che arriva una sorpresa da Ballando Con Le Stelle. Quest’edizione di Ballando Con Le Stelle si è aggiudicata il titolo della più rocambolesca tra tutte. Infatti è partita con la notizia della positività di Leggi su youmovies (Di sabato 21 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Maykel Fonts, la coppia ha rischiato di non presentarsi alla finale. Ma ecco che arriva una sorpresa daCon Le. Quest’edizione diCon Lesi è aggiudicata il titolo della più rocambolesca tra tutte. Infatti è partita con la notizia della positività di

infoitcultura : Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron: “Se non dovessimo… - zapper_it : Stasera su Rai1 la finale di 'Ballando con le stelle': Carolyn Smith sarà ballerina per una notte, mentre Alessand.… - RBombonato : @Ale_Mussolini_ @Ballando_Rai @milly_carlucci @MaykelFonts76 @nandomoscariel1 Forza Alessandra - infoitcultura : Stasera in tv, Ballando con le stelle: la finale in bilico per Alessandra Mussolini - fetfruners : @astrobIond una mia amica mi ha detto che LO PENSA ANCHE ALESSANDRA MUSSOLINI?????? crepo -