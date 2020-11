Vaccini: negli Usa Pfizer e Moderna cercano di accelerare i tempi con la Fda (Di venerdì 20 novembre 2020) Le due società farmaceutiche chiedono un'autorizzazione di emergenza per poter commercializzare i loro prodotti in un mese o poco meno Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Le due società farmaceutiche chiedono un'autorizzazione di emergenza per poter commercializzare i loro prodotti in un mese o poco meno

