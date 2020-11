‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 20/11/20 (Di venerdì 20 novembre 2020) Certo che è proprio facile fare gli splendidi quando ti rapporti a corteggiatrici che fino all’altro ieri stavano ancora alle scuole medie, che quando te le trovi davanti tremano così vistosamente che manco Brad Pitt ai tempi d’oro faceva st’effetto e – soprattutto – che pure se gli limonassi la rivale davanti (vuoi perché magari fingono, vuoi perché forse si stanno creando il personaggio che “E’ colpa mia se la gente mi segue?” per campare di rendita sui social o vuoi, semplicemente, perché sono più molli dello stracchino che ho nel frigo) il massimo della reazione che otterresti sarebbe un piantarello e via. Il trono di Davide Donadei rispecChia il più classico cliché uominiedonniano, la solita solfa a cui assistiamo da vent’anni a questa parte, né più né meno. Il tronista belloccio, le corteggiatrici innamorate perse dopo mezz’ora che lo conoscono, le esterne ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 novembre 2020) Certo che è proprio facile fare gli splendidi quando ti rapporti a corteggiatrici che fino all’altro ieri stavano ancora alle scuole medie, che quando te le trovi davanti tremano così vistosamente che manco Brad Pitt ai tempi d’oro faceva st’effetto e – soprattutto – che pure se gli limonassi la rivale davanti (vuoi perché magari fingono, vuoi perché forse si stanno creando il personaggio che “E’ colpa mia se la gente mi segue?” per campare di rendita sui social o vuoi, semplicemente, perché sono più molli dello stracchino che ho nel frigo) il massimo della reazione che otterresti sarebbe un piantarello e via. Il trono di Davide Donadei rispecil più classico cliché uominiedonniano, la solita solfa a cui assistiamo da vent’anni a questa parte, né più né meno. Il tronista belloccio, le corteggiatrici innamorate perse dopo mezz’ora che lo conoscono, le esterne ...

