The Gangster, the Cop, the Devil: retrospettiva sul poliziesco coreano (Di venerdì 20 novembre 2020) Stasera, Rai 4 trasmetterà The Gangster, the Cop, the Devil alle 21.20. l film è un thriller d'azione non privo d'umorismo. Raccomandiamo questo ottimo film agli amanti del genere. Il cinema coreano si è distinto negli ultimi 20 anni per la forte direzione artistica, le storie inconsuete che racconta e la schiettezza con cui presenza la violenza. Questo film, uscito nel 2019, unisce il genere poliziesco della "coppia bizzarra", nato con Arma Letale, al genere della caccia al serial killer. La Trama Jung Tae-sook è un poliziotto onesto, ed una testa calda. L'unica cosa che detesta più dei Gangster sono gli assassini. Jand Dong-soo è un capo mafioso importante e temuto, alle prese con una riappacificazione tra gang rivali. Quando il serial killer a cui Jung Tae-Sook da la caccia tenta ...

