Superbonus 110%: nessuna detrazione per edifici con proprietario unico. Presto nuova circolare (Di venerdì 20 novembre 2020) Superbonus 110%: la detrazione non è prevista per gli edifici con proprietario unico Nella giornata del 18 novembre, in Commissione parlamentare, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è stato molto chiaro: il Superbonus 110%, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che favorisce la detrazione sugli interventi nel campo dell’efficienza energetica, delle misure antisismiche e dell’installazione di impianti fotovoltaici, non spetterà agli edifici di proprietario unico. Queste le parole molto chiare di Ruffini in merito: Il riferimento normativo al “condominio” comporta che il Superbonus spetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni ... Leggi su notizieora (Di venerdì 20 novembre 2020): lanon è prevista per gliconNella giornata del 18 novembre, in Commissione parlamentare, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è stato molto chiaro: il, l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che favorisce lasugli interventi nel campo dell’efficienza energetica, delle misure antisismiche e dell’installazione di impianti fotovoltaici, non spetterà aglidi. Queste le parole molto chiare di Ruffini in merito: Il riferimento normativo al “condominio” comporta che ilspetti per gli interventi realizzati sulle parti comuni ...

Mov5Stelle : Come come cambia la nostra abitazione quando facciamo ricorso al #Superbonus 110%? Siamo andati a vedere i lavori i… - Qualenergiait : #Superbonus 110% e cessione del credito, aumentano le offerte dalle #banche - cnappc : #Superbonus110% prorogarlo almeno fino al 2025 per offrire, sia ai proprietari degli immobili che agli operatori de… - Stef_Fried : RT @E_Futura: Inserire in #LeggediBilancio consolidamento triennale del #Superbonus 110%. Lettera di @ReRebaudengo a @GiuseppeConteIT https… - I_BiM_I : RT @LavoriPubblici: Il #CNAPPC chiede al Premier Conte una proroga al 2025 per il #Superbonus @LavoriPubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110% Ecobonus e Sismabonus 110%: superbonus a rischio Lavori Pubblici Nuovo riscaldamento in poco tempo e usufruendo del superbonus, con miglioramento di due classi energetiche

una soluzione che permette di usufruire delle agevolazioni fiscali comprese nel recente Superbonus 110%. Nello specifico, la villa è distribuita su 300 metri quadrati e sulla copertura è stato ...

Unico proprietario, appartamenti in affitto e condominio: quando si può applicare il Superbonus?

L'Agenzia delle entrate ha fornito parecchi nuovi chiarimenti sulla corretta applicazione del Superbonus del 110% introdotto dal decreto Rilancio. L'occasione è arrivata con l'audizione ...

una soluzione che permette di usufruire delle agevolazioni fiscali comprese nel recente Superbonus 110%. Nello specifico, la villa è distribuita su 300 metri quadrati e sulla copertura è stato ...L'Agenzia delle entrate ha fornito parecchi nuovi chiarimenti sulla corretta applicazione del Superbonus del 110% introdotto dal decreto Rilancio. L'occasione è arrivata con l'audizione ...