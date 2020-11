Serie A, Lippi: “Juventus, Milan e Inter in pole. Napoli e Atalanta Outsider” (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’Inter resterà lassù insieme a Pirlo e Pioli, mentre le outsider per il titolo sono Napoli e Atalanta. Se parliamo di chi è più decisivo per la sua squadra dico Lukaku”. Lo ha detto Marcello Lippi in un’Intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha commentato la situazione del campionato di Serie A, mettendo Inter, Juventus e Milan in pole position per la vittoria finale, con Atalanta e Napoli a inseguire. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “L’resterà lassù insieme a Pirlo e Pioli, mentre le outsider per il titolo sono. Se parliamo di chi è più decisivo per la sua squadra dico Lukaku”. Lo ha detto Marcelloin un’vista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana ha commentato la situazione del campionato diA, mettendo, Juventus einposition per la vittoria finale, cona inseguire. SportFace.

