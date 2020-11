Selvaggia Roma e Dayane sparlano di Elisabetta Gregoraci: “Senza Briatore…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Selvaggia Roma e Dayane Mello al Grande Fratello Vip parlano male di Elisabetta Gregoraci, scoppierà una nuova lite tra loro? Dopo la lite scoppiata tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, l’influencer è tornata a sparlare della soubrette nella casa più spiata d’Italia. Ieri sera mentre parlava con Dayane Mello in giardino la Roma ha rivolto dure parole nei confronti di Elisabetta. Tra le varie cose ha detto: “Io la trovo costruitissima, falsa. Per me lei non è naturale e schietta.” Selvaggia Roma ha stuzzicato Dayane con l’intento di farle dire cose negative contro la Gregoraci. ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 20 novembre 2020)Mello al Grande Fratello Vip parlano male di, scoppierà una nuova lite tra loro? Dopo la lite scoppiata traal Grande Fratello Vip, l’influencer è tornata a sparlare della soubrette nella casa più spiata d’Italia. Ieri sera mentre parlava conMello in giardino laha rivolto dure parole nei confronti di. Tra le varie cose ha detto: “Io la trovo costruitissima, falsa. Per me lei non è naturale e schietta.”ha stuzzicatocon l’intento di farle dire cose negative contro la. ...

trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Gli autori del #GFVIP che con l'entrata di Selvaggia Roma possono già inserire in scaletta gli scontri con Eliana M… - Novella_2000 : Selvaggia sparla di Elisabetta con Dayane e fa delle insinuazioni sul suo conto #gfvip - Novella_2000 : La contessa emette degli “strani rumori” e Selvaggia non riesce a trattenere le risate (VIDEO) #gfvip -