Secondo un sondaggio, 4 italiani su 5 vogliono l'Ue con più poteri contro il Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Secondo un sondaggio, 4 italiani su 5 (78%) chiedono maggiori competenze da parte dell'Ue per affrontare la seconda ondata della pandemia di coronavirus. Inoltre, la percezione positiva dell'Unione

In generale i cittadini europei vogliono un bilancio comunitario con mezzi sufficienti per affrontare la crisi e un'erogazione dei fondi legata al rispetto dello stato di diritto ...

Il virus aumenta di 11 punti la percezione positiva dell'Unione Europea. Secondo i cittadini, le spese prioritarie dovrebbero essere salute, economia e welfare ...

