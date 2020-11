Prato | pizzeria ancora aperta dopo le 23 | 30 Scatta la multa

(Di venerdì 20 novembre 2020)20 novembre 2020 - Una-kebab di via Firenze aalle 23.30 , in violazione dei vigenti divieti che impongono la chiusura alle 22, è stata scoperta dalla guardia di ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Pizzeria aperta dopo le 22, il titolare multato dalla guardia di finanza ' -

Ultime Notizie dalla rete : Prato pizzeria

LA NAZIONE

Prato 20 novembre 2020 - Una pizzeria-kebab di via Firenze a Prato ancora aperta alle 23.30, in violazione dei vigenti divieti che impongono la chiusura alle 22, è stata scoperta ...Una pizzeria-kebab in via Firenze ancora aperta alle 23,30, nonostante l'obbligo vigente di chiusura alle ore 22. E' quanto hanno scoperto i baschi verde della Guardia di Finanza di Prato, impegnati n ...