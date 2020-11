Palermo, i rosanero risorgono: 11 punti in cinque gare, solo Ternana e Teramo hanno fatto meglio (Di venerdì 20 novembre 2020) I rosanero vincono e iniziano a raccogliere consensi e consapevolezze in vista del prosieguo di questo intenso campionato.Dopo un avvio di stagione certamente tormentato, il Palermo è risorto, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia, superando quasi del tutto l'emergenza sanitaria, l'eroico pareggio contro il Catania e le importanti vittorie conquistate ai danni di Juve Stabia, Paganese e Potenza, ne sono la prova. In poco più di una settimana, infatti, i rosanero "hanno agganciato la zona play-off, ma il rendimento delle ultime cinque giornate è tale da metterli rosanero sulla scia di Ternana e Teramo. La capolista e la prima inseguitrice sono le uniche ad aver fatto meglio della squadra di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Ivincono e iniziano a raccogliere consensi e consapevolezze in vista del prosieguo di questo intenso campionato.Dopo un avvio di stagione certamente tormentato, ilè risorto, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia, superando quasi del tutto l'emergenza sanitaria, l'eroico pareggio contro il Catania e le importanti vittorie conquistate ai danni di Juve Stabia, Paganese e Potenza, ne sono la prova. In poco più di una settimana, infatti, iagganciato la zona play-off, ma il rendimento delle ultimegiornate è tale da metterlisulla scia di. La capolista e la prima inseguitrice sono le uniche ad averdella squadra di ...

