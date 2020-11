Nuovi treni e investimenti, le FS di Gianfranco Battisti accelerano sulla sostenibilità (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Ferrovie guidate dall’Ad Gianfranco Battisti accelerano sui binari della sostenibilità. Dalla crisi provocata dal Covid-19 nasce infatti un’opportunità che può e deve essere colta: quella di creare un mondo nuovo, ridisegnando un modello di sviluppo più incentrato sulla persona che sulla massimizzazione dei profitti. Lo sanno bene le aziende impegnate nella ripresa del sistema economico italiano. E lo sa benissimo anche il Gruppo FS Italiane. Su questo cambio di paradigma – la persona al centro – Battisti ha incentrato il Piano industriale 2019-2023 e, ora che la pandemia sta cambiando il mondo per come lo abbiamo fino ad ora conosciuto, anche la nuova visione del futuro e della mobilità. La grande ambizione di Ferrovie è consegnare infatti alle prossime generazioni ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Le Ferrovie guidate dall’Adsui binari della. Dalla crisi provocata dal Covid-19 nasce infatti un’opportunità che può e deve essere colta: quella di creare un mondo nuovo, ridisegnando un modello di sviluppo più incentratopersona chemassimizzazione dei profitti. Lo sanno bene le aziende impegnate nella ripresa del sistema economico italiano. E lo sa benissimo anche il Gruppo FS Italiane. Su questo cambio di paradigma – la persona al centro –ha incentrato il Piano industriale 2019-2023 e, ora che la pandemia sta cambiando il mondo per come lo abbiamo fino ad ora conosciuto, anche la nuova visione del futuro e della mobilità. La grande ambizione di Ferrovie è consegnare infatti alle prossime generazioni ...

