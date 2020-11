Montanaro | Evidente la disorganizzazione dell’Asl nella gestione dei drive in

(Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBaiano (Av) – “Le giustificazioni della Direzione Generalenon spiegano il perché del caossomministrazione dei tamponi nei ‘in’. Il fatto stesso che ad Avella ieri siano stati somministrati solo 66 tamponi, quando potenzialmente la struttura ne avrebbe potuto somministrare 200, dimostra che è fondata la tesi secondo la quale manca una organizzazione adeguata alladella fase emergenziale“. Così in una nota il Sindaco di Baiano, Enrico. “Abbiamo grande rispetto per il lavoro svolto dal personale della nostra Azienda sanitaria Locale – aggiunge il primo cittadino – per medici, paramedici e amministrativi, tutti impegnati generosamentelotta al Covid, ma chi guida i processi deve saper valorizzare e coordinare ...

