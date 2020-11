Mille quiz (più uno) sul calcio italiano, e l'assalto di Sinner al grande tennis (Di venerdì 20 novembre 2020) Per rispondere al primo quesito è consigliato avere una certa età, oltre che sapere qualcosa della storia del calcio: quale squadra - tra Casale, Novese, Pro Vercelli e Spal - non ha mai vinto lo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) Per rispondere al primo quesito è consigliato avere una certa età, oltre che sapere qualcosa della storia del: quale squadra - tra Casale, Novese, Pro Vercelli e Spal - non ha mai vinto lo ...

arwxen : @betweenyourarms okay, farò quiz oggi e domani cercherò di calmarmi AHHAH grazie mille per i consigli, farò come mi hai detto???? - harrysenough : @hopeluv__ grazie mille davvero ?? sono scema io pensavo ci fosse un quiz o altro -

Ultime Notizie dalla rete : Mille quiz Mille quiz (più uno) sul calcio italiano, e l'assalto di Sinner al grande tennis Corriere dello Sport.it Mille quiz (più uno) sul calcio italiano, e l'assalto di Sinner al grande tennis

Sapete tutto sul calcio italiano? Questo libro metterà alla prova la vostra cultura pallonara. E poi Sinner, predestinato del tennis, in un manuale rivolto ai giovani appassionati.

Harry Potter e la Pietra Filosofale: libro o film? Extreme EDITION

Sai dire succede nel libro o nel film di Harry Potter e la Pietra Filosofale? Questo quiz è una extreme edition fatta per i veri fan ...

Sapete tutto sul calcio italiano? Questo libro metterà alla prova la vostra cultura pallonara. E poi Sinner, predestinato del tennis, in un manuale rivolto ai giovani appassionati.Sai dire succede nel libro o nel film di Harry Potter e la Pietra Filosofale? Questo quiz è una extreme edition fatta per i veri fan ...