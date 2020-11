Mente sul percorso di studi: uccide tutta la famiglia la sera prima della laurea (Di sabato 21 novembre 2020) Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la sua intera famiglia per paura di rivelare a loro la verità circa il suo percorso di studi. Mentre i parenti si aspettavano di partecipare alla sua festa di laurea infatti il giovane architettava l’omicidio pur di non svelare di aver interrotto, senza dire niente a nessuno, il suo percorso di studi diversi anni prima. Un massacro per coprire una bugia Menhaz Zaman, questo il nome del 24enne, si sarebbe dovuto laureare il 28 luglio 2019. Da anni diceva alla sua famiglia di studiare all’università di York, in Canada. Zaman, però, aveva lasciato la facoltà di ingegneria elettronica nel 2015 perché i suoi voti erano troppo bassi. Per convincere la famiglia sul suo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) Un ragazzo di 24 anni ha ucciso la sua interaper paura di rivelare a loro la verità circa il suodi. Mentre i parenti si aspettavano di partecipare alla sua festa diinfatti il giovane architettava l’omicidio pur di non svelare di aver interrotto, senza dire niente a nessuno, il suodidiversi anni. Un massacro per coprire una bugia Menhaz Zaman, questo il nome del 24enne, si sarebbe dovutore il 28 luglio 2019. Da anni diceva alla suadiare all’università di York, in Canada. Zaman, però, aveva lasciato la facoltà di ingegneria elettronica nel 2015 perché i suoi voti erano troppo bassi. Per convincere lasul suo ...

