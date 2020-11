Luiz Felipe positivo al Covid | Inzaghi | «Aspettiamo il tampone»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) Simone, tecnico della Lazio, annuncia cheal. Il caso è emerso dopo la gara contro la Juventus Simone, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato la positività aldi. «Sicuramente, ci sono 10 partite per arrivare a Natale, tutte impegnative, stiamo recuperando adessoq ualche uomo. Strakosha non credo riuscirà ad aggregarsi per Crotone, poiche è stato vittima deldue giorni dopo la Juve e dobbiamo aspettare il. Stiamo recuperando, ma sappiamo sarà un mese intenso». Leggi su Calcionews24.com