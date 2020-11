Luca Argentero | tra «Doc» e Nina Speranza | in un 2020 di grande successo meritato

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 20 novembre 2020) C’è il successo e, insieme, la voglia costante di migliorarsi. Luca Argentero, faro di un 2020 flagellato dall’emergenza sanitaria, è riuscito, in quest’anno sciagurato, a vedere realizzati i suoi più grandi desideri. Con Doc – Nelle tue mani, è tornato in televisione, e gli ascolti lo hanno premiato, tanto che la Sony Pictures International ha deciso di comprare i diritti della fiction Rai per realizzarne, in giro per il mondo, versioni identiche. Con Cristina Marino, destinata nella primavera prossima a diventare sua moglie, ha dato alla luce la piccola Nina Speranza. E, con la stessa donna con cui le nozze avrebbero dovuto celebrarsi nei mesi poi fagocitati dal Coronavirus, ha detto coltivare il progetto di una famiglia più ampia: di un alto figlio, di un nucleo che, nel suo essere tradizionale, possa trovare il seme della felicità.