Il superbonus è un super-rebus: il governo non interverrà con ulteriori semplificazioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Più che un superbonus, un super-rebus quasi impossibile da decifrare, quello sull’edilizia. E chi si aspetta che sia il governo, una volta tanto, a chiarire e semplificare, resterà ancora una volta deluso. L’ultima audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è servita, in questo senso, a mettere una pietra sopra alla possibilità di un testo unico delle interpretazioni o di una circolare annuale in merito. Le speranze di chi, da più parti, aveva invocato una razionalizzazione, resteranno deluse. La richiesta di una maggiore chiarezza era arrivata perché la mole di interventi interpretativi che riguardano le agevolazioni sui lavori meritevoli realizzati sugli immobili è veramente imponente, e rischia di scoraggiare anche chi è armato delle migliori intenzioni. E così, per ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 20 novembre 2020) Più che un, unquasi impossibile da decifrare, quello sull’edilizia. E chi si aspetta che sia il, una volta tanto, a chiarire e semplificare, resterà ancora una volta deluso. L’ultima audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini è servita, in questo senso, a mettere una pietra sopra alla possibilità di un testo unico delle interpretazioni o di una circolare annuale in merito. Le speranze di chi, da più parti, aveva invocato una razionalizzazione, resteranno deluse. La richiesta di una maggiore chiarezza era arrivata perché la mole di interventi interpretativi che riguardano le agevolazioni sui lavori meritevoli realizzati sugli immobili è veramente imponente, e rischia di scoraggiare anche chi è armato delle migliori intenzioni. E così, per ...

Nell’audizione dell’agenzia delle entrate avvenuta in data 18 novembre davanti alla commissione parlamentare dell’anagrafe tributaria, rispondendo ad alcuni quesiti, il direttore richiama l'attenzione ...

