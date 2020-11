Hamilton festeggiato anche da Puma per i 7 Mondiali in F1 (Di venerdì 20 novembre 2020) Hamilton e Puma : una coppia vincente da 7 anni, proprio come i 7 Mondiali vinti dal pilota Mercedes in Formula 1 . Lewis fa parte della famiglia Puma dal 2013, quando è passato al team delle Frecce d'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020): una coppia vincente da 7 anni, proprio come i 7vinti dal pilota Mercedes in Formula 1 . Lewis fa parte della famigliadal 2013, quando è passato al team delle Frecce d'...

Man_Of_IKEA : RT @F1polepositionc: #LewisHamilton ha svelato come ha festeggiato il 7° titolo Mondiale vinto in #F1. - F1polepositionc : #LewisHamilton ha svelato come ha festeggiato il 7° titolo Mondiale vinto in #F1. - alessio_morra : Unico in tutto Lewis #Hamilton che dopo aver festeggiato il 7° Mondiale sul podio alla domanda come celebrerai ques… - giosquame : ?? Copertine a confronto. Effettivamente la storica vittoria dell’ #Italia sulla #Polonia meritava una prima pagina… -

Hamilton replica a chi minimizza il suo valore in pista: "Un altro grande pilota guida la mia stessa macchina ma non vince quanto vinco io. Merito rispetto, sono il migliore", dichiara a Marca il camp ...

Gp Turchia: Hamilton campione per la settima volta eguaglia Schumacher, l’inglese vince davanti a Perez e ad un grande Vettel

Il campione inglese ha trionfato a Istanbul in una gara segnata da una pioggia intensa e da un asfalto che è andato lentamente asciugandosi, mostrando a tutti ancora una volta le sue capacità sul bagn ...

