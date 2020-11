FCA-PSA, autorità olandese approva prospetto quotazione Stellantis (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – L’autorità olandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten) ha approvato il prospetto informativo relativo alla quotazione e all’ammissione alla negoziazione in Europa delle azioni FCA che prenderà il nome di Stellantis nell’ambito della fusione transfrontaliera. Lo comunicano PSA e Fiat Chrysler Automobiles con una nota congiunta. Le azioni saranno quotate e negoziate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e sul mercato regolamentato Euronext Paris. “Il prospetto informativo è stato redatto ai fini della richiesta di quotazione e ammissione alla negoziazione sul Mercato telematico azionario delle azioni che saranno emesse in relazione alla fusione transfrontaliera, e su Euronext Paris di tutte le azioni, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – L’autoritàper i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten) hato ilinformativo relativo allae all’ammissione alla negoziazione in Europa delle azioni FCA che prenderà il nome dinell’ambito della fusione transfrontaliera. Lo comunicano PSA e Fiat Chrysler Automobiles con una nota congiunta. Le azioni saranno quotate e negoziate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e sul mercato regolamentato Euronext Paris. “Ilinformativo è stato redatto ai fini della richiesta die ammissione alla negoziazione sul Mercato telematico azionario delle azioni che saranno emesse in relazione alla fusione transfrontaliera, e su Euronext Paris di tutte le azioni, ...

