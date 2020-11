“Emma Corrin tornerà in The Crown 5”: una promozione conquistata sul campo (Di venerdì 20 novembre 2020) Apprezzatissima nel ruolo di Diana Spencer e promossa perfino dal biografo ufficiale della defunta Principessa, Emma Corrin tornerà in The Crown 5, nonostante il rinnovo del cast preveda l’ingresso di una nuova interprete per la Diana più adulta. Come ormai noto, la saga reale di Netflix sceglie di sostituire il cast ogni due stagioni per rendere il racconto più verosimile possibile: l’attrice australiana Elizabeth Debicki è già stata confermata come interprete della defunta Principessa del Galles nella quinta e sesta stagione dello show, che presumibilmente arriverà a raccontare la morte di Diana e il suo impatto devastante sulla monarchia alla fine del secolo scorso. Tuttavia dovrebbe esserci ancora spazio per Emma Corrin in The Crown 5. Secondo il Sun, la straordinaria performance di questa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Apprezzatissima nel ruolo di Diana Spencer e promossa perfino dal biografo ufficiale della defunta Principessa, Emmain The5, nonostante il rinnovo del cast preveda l’ingresso di una nuova interprete per la Diana più adulta. Come ormai noto, la saga reale di Netflix sceglie di sostituire il cast ogni due stagioni per rendere il racconto più verosimile possibile: l’attrice australiana Elizabeth Debicki è già stata confermata come interprete della defunta Principessa del Galles nella quinta e sesta stagione dello show, che presumibilmente arriverà a raccontare la morte di Diana e il suo impatto devastante sulla monarchia alla fine del secolo scorso. Tuttavia dovrebbe esserci ancora spazio per Emmain The5. Secondo il Sun, la straordinaria performance di questa ...

