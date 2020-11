Coronavirus, l’indice Rt aggiornato Regione per Regione: è in calo un po’ ovunque, con 4 regioni già sotto l’1 (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

you_trend : ?? #Coronavirus: scende a 83 l'indice di gravità elaborato da YouTrend. Ieri era 84. - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” - RaiNews : Due settimane fa era pari a 1,72 ma non bisogna allentare la tensione, anche perché 'l'aumento continuo dei ricover… - ICaleidoscopio : Coronavirus, la Basilicata pur avendo l’indice Rt più alto d’Italia resta “zona arancione” - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Perché l'indice Rt è diventato inaffidabile per monitorare l'emergenza coronavirus Ragione risiederebbe nei dati non co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’indice Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera