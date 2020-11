Coronavirus, iniziati i test di massa in Alto Adige (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 8 è iniziato in Alto Adige lo screening di massa per la positività al Coronavirus . L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione , ovvero 350mila persone, all'esame del tampone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Alle 8 è iniziato inlo screening diper la positività al. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione , ovvero 350mila persone, all'esame del tampone ...

LaCnews24 : Coronavirus, a Ciro' Marina partiti i primi test rapidi su docenti e personale Ata #calabrianotizie #newscalabria - News24Italy : #Un piccolo anticipo del weekend: già iniziati i controlli in centro, con tanto di prime multe - cronacadiroma : #Coronavirus: iniziati i rimborsi #atac per gli abbonati. Tutte le info - CarmelinaCarmi : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, iniziati i rimborsi per gli abbonati Atac. Quasi 200mila richieste [di Cecilia Gentile] [aggiornamento dell… - DavideOberta : RT @rep_roma: Coronavirus Roma, iniziati i rimborsi per gli abbonati Atac. Quasi 200mila richieste [di Cecilia Gentile] [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus iniziati Coronavirus, tutte le news di giornata TGCOM FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta

Baby sancisce proprio l’inizio di quello che sembra un percorso destinato a ... nel caso in cui invece i concerti dovessero essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso ...

Contributo fondo perduto negozi centri storici: al via le domande

Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici dei grandi ...

Baby sancisce proprio l’inizio di quello che sembra un percorso destinato a ... nel caso in cui invece i concerti dovessero essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso ...Dal 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto per i negozi dei centri storici dei grandi ...