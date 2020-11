Coronavirus: “Hanno avuto la zona rossa e adesso è tornata la calma” (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella consueta conferenza stampa del venerdi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca è tornato all’attacco. De Luca (Facebook)La Campania è in zona rossa, i numeri dopo il picco di qualche giorno fa sono tornati ad essere quelli delle ultime settimane, le terapie intensive, secondo la regione ci sono ed assicurano il massimo dell’assistenza. Ma nonostante tutto, Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, è tornato ad attaccare in quanti, forse troppo frettolosamente, a parer suo, avevano chiesto la retrocessione, diciamo cosi, della regione in zona rossa. Già la scorsa settimana, all’indomani proprio del posizionamento nella zona di maggiore criticità della sua regione, De Luca aveva attaccato duramente sia il Governo, colpevole della propria inadeguatezza, esclusi ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Nella consueta conferenza stampa del venerdi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca è tornato all’attacco. De Luca (Facebook)La Campania è in, i numeri dopo il picco di qualche giorno fa sono tornati ad essere quelli delle ultime settimane, le terapie intensive, secondo la regione ci sono ed assicurano il massimo dell’assistenza. Ma nonostante tutto, Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, è tornato ad attaccare in quanti, forse troppo frettolosamente, a parer suo, avevano chiesto la retrocessione, diciamo cosi, della regione in. Già la scorsa settimana, all’indomani proprio del posizionamento nelladi maggiore criticità della sua regione, De Luca aveva attaccato duramente sia il Governo, colpevole della propria inadeguatezza, esclusi ...

Agenzia_Ansa : Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (Fda) per mett… - tancredipalmeri : Romania-Norvegia cancellata dopo che le autorità norvegesi hanno proibito alla Norvegia di volare causa riscontro d… - JuventusFCYouth : #Under23 | Andrea Brighenti ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il c… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Coronavirus. Facebook rimuove dodici milioni di 'contenuti dannosi'. Quindi hanno oscurato anche Salvini, Meloni, Zangri… - SomaroSalvini : @matteosalvinimi Tu in Lombardia li hai fatti morire di coronavirus per la tua bella politica e in Sardegna stavi f… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Hanno Il secondo candidato per il COVID-19 di RedHill Biopharma, RHB-107, approvato dall'FDA per lo studio di Fase II/III su individui sintomatici affetti da tale patologia Fortune Italia