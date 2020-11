Castelvetrano, ok alla revisione del processo a Vaccarino: l’ex sindaco che scriveva a Messina Denaro (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pentito lo accusava anche di aver ordinato un attentato al giudice Paolo Borsellino. Al termine dei vari gradi di giudizio fu condannato solo per traffico di droga. Adesso quella sentenza degli anni Novanta sarà nuovamente discussa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. La seconda sezione penale, presieduta dal giudice Carmela Giannazzo, ha accolto l’istanza di revisione presentata dai legali di Antonio Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, noto per aver intrattenuto una corrispondenza con il latitante Matteo Messina Denaro su ipotetitco input dei servizi segreti. La Procura generale, rappresentata in aula dal Procuratore capo, Lia Sava, aveva chiesto l’inammissibilità dell’istanza, accolta dalla Corte perchè “non può ritenersi manifestamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il pentito lo accusava anche di aver ordinato un attentato al giudice Paolo Borsellino. Al termine dei vari gradi di giudizio fu condannato solo per traffico di droga. Adesso quella sentenza degli anni Novanta sarà nuovamente discussa dCorte d’Appello di Caltanissetta. La seconda sezione penale, presieduta dal giudice Carmela Giannazzo, ha accolto l’istanza dipresentata dai legali di Antonio, exdi, noto per aver intrattenuto una corrispondenza con il latitante Matteosu ipotetitco input dei servizi segreti. La Procura generale, rappresentata in aula dal Procuratore capo, Lia Sava, aveva chiesto l’inammissibilità dell’istanza, accolta dCorte perchè “non può ritenersi manifestamente ...

clikservernet : Castelvetrano, ok alla revisione del processo a Vaccarino: l’ex sindaco che scriveva a Messina Denaro - Noovyis : (Castelvetrano, ok alla revisione del processo a Vaccarino: l’ex sindaco che scriveva a Messina Denaro) Playhitmus… - mshelena23 : Non so chi sia in grado di rispondere....Quali e quanti beni confiscati alla mafia sono in possesso del Comune di C… -

Ultime Notizie dalla rete : Castelvetrano alla Castelvetrano, ok alla revisione del processo a Vaccarino: l'ex sindaco che scriveva a Messina Denaro Il Fatto Quotidiano Castelvetrano, Vaccarino ottiene la revisione. Il processo è da rifare

La Corte di Appello di Caltanissetta, ha ammesso la richiesta di revisione della condanna ad anni sei e mesi sei inflitta il ...

Caso Vaccarino, si rifarà il processo dell’ex Sindaco di Castelvetrano

La Corte di Appello di Caltanissetta, ha ammesso la richiesta di revisione della condanna ad anni sei e mesi sei inflitta il 16.04.1997 dalla Corte di Appello di Palermo per un presunto traffico di so ...

La Corte di Appello di Caltanissetta, ha ammesso la richiesta di revisione della condanna ad anni sei e mesi sei inflitta il ...La Corte di Appello di Caltanissetta, ha ammesso la richiesta di revisione della condanna ad anni sei e mesi sei inflitta il 16.04.1997 dalla Corte di Appello di Palermo per un presunto traffico di so ...