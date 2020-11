Brad Pitt distribuisce la spesa alle persone disagiate di Los Angeles in incognita (Di venerdì 20 novembre 2020) Brad Pitt si dedica ai bisognosi. L'attore ha passato infatti un intera giornata a distribuire la spesa a famiglie in un quartiere disagiato di Los Angeles . Con guanti e mascherina, in osservanza ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 20 novembre 2020)si dedica ai bisognosi. L'attore ha passato infatti un intera giornata a distribuire laa famiglie in un quartiere disagiato di Los. Con guanti e mascherina, in osservanza ...

Adnkronos : Brad Pitt distribuisce pasti a bisognosi a Los Angeles in anonimato - Radio105 : L’attore indossava guanti e mascherina, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per questo era quasi irriconosci… - RadioR101 : #R101News: #LadyGaga reciterà accanto a #BradPitt ???????? - giulyaglio : Dopo l'eclatante successo in @starisbornmovie avremo modo di vedere @ladygaga al fianco di Brad Pitt nel nuovo thri… - freyja_16 : Anch’io voglio Brad Pitt che mi porta la spesa a casa però -