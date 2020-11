Assaeroporti avvia progetto cybersecurity

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Parte ilITAIR ISAC, Italian Airports Information Sharing and Analysis Centre, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito della Call “CEF – Telecom 2019“, indetta dall’innovation-and-networks-executive-agency. All’iniziativa, coordinata dacon il supporto di Deloitte-italia, lavoreranno per i prossimi due anni ENAV, AirNav, gli aeroporti di Bergamo, Milano Linate e Malpensa, Bologna e Torino, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni di resilienza a potenziali minacce cyber nel settore aeroportuale. L’ISAC, inoltre, promuoverà la cooperazione e lo sviluppo di relazioni professionali tra esperti di settore, con lo scopo di identificare in modo preventivo possibili attacchi cyber, migliorare ulteriormente la velocità di risposta e aumentare le capacità di contenimento e contrasto dei crimini informatici.