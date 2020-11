Anief, contratto integrativo DAD: pubblicate le Faq (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – A disposizione di scuole, studenti, delle loro famiglie e del personale le prime Frequently Asked Questions sull’applicazione del contratto sulla didattica digitale integrata realizzate dal “tavolo” di monitoraggio sulla Dad, composto da dirigenti del Ministero e delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNI: le risposte, che offrono chiarimenti sulle modalità di somministrazione delle lezioni a distanza, sono state pubblicate dallo stesso Ministero dell’Istruzione anche nella sezione del proprio sito internet “Rientriamo a scuola”. Diversi gli argomenti affrontati: attività sincrone e asincrone, orario di servizio, organizzazione dell’orario settimanale, luogo in cui i docenti devono svolgere la DDI, orario docenti di sostegno, dispositivi per la DDI. Il sindacato Anief – si legge in una nota – “ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – A disposizione di scuole, studenti, delle loro famiglie e del personale le prime Frequently Asked Questions sull’applicazione delsulla didattica digitale integrata realizzate dal “tavolo” di monitoraggio sulla Dad, composto da dirigenti del Ministero e delle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNI: le risposte, che offrono chiarimenti sulle modalità di somministrazione delle lezioni a distanza, sono statedallo stesso Ministero dell’Istruzione anche nella sezione del proprio sito internet “Rientriamo a scuola”. Diversi gli argomenti affrontati: attività sincrone e asincrone, orario di servizio, organizzazione dell’orario settimanale, luogo in cui i docenti devono svolgere la DDI, orario docenti di sostegno, dispositivi per la DDI. Il sindacato– si legge in una nota – “ha ...

Sempre sulla didattica digitale integrata Anief ha anche realizzato una scheda tecnica esplicativa relativa all’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente le modalità e i ...

Legge di Bilancio, Anief presenta le sue proposte sul precariato scolastico

"Nella Legge di Bilancio si parla di assunzioni, contratti a termine e, dunque, anche di scuola. Ecco perché come Anief abbiamo presentato diversi emendamenti che riguardano questo tema".

