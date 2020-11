XF2020 | Live Show #4 Sky Uno e NOW TV | Ospiti Elodie | Carl Brave | Leo Gassmann

Leggi su digital-news

(Di giovedì 19 novembre 2020) Giro di boa per X Factor 2020 che giovedì 19 novembre, su Sky e NOW, arriva al quarto appuntamento con la garadi questa stagione dellodi Sky, prodotto da Fremantle.Situazione abbastanza bilanciata tra le squadre dei 4 giudici: EMMA ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana, MIKA e MANUEL...