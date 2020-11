X Factor 2020, quarta puntata: Blue Phelix e Vergo eliminati (Di venerdì 20 novembre 2020) Superato il giro di boa della quarta puntata di X Factor 2020 con una doppia eliminazione: lasciano la gara Blue Phelix e Vergo. Con il quarto live di X Factor 2020 si supera il giro di boa e la metà di questa edizione, con due sole settimane a separarci dall'attesa finale in cui si proclamerà il vincitore di questa annata così particolare da tanti punti di vista. Intanto lasciano la gara altri due concorrenti, Blue Phelix e Vergo, il primo subito grazie al perverso meccanismo escogitato dagli autori per questa quarta puntata, il secondo dopo il tradizionale scontro finale con MyDrama, risolto al tilt dopo che i quattro giudici non sono riusciti a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020) Superato il giro di boa delladi Xcon una doppia eliminazione: lasciano la gara. Con il quarto live di Xsi supera il giro di boa e la metà di questa edizione, con due sole settimane a separarci dall'attesa finale in cui si proclamerà il vincitore di questa annata così particolare da tanti punti di vista. Intanto lasciano la gara altri due concorrenti,, il primo subito grazie al perverso meccanismo escogitato dagli autori per questa, il secondo dopo il tradizionale scontro finale con MyDrama, risolto al tilt dopo che i quattro giudici non sono riusciti a ...

zazoomblog : X Factor 2020 quarto live in diretta giovedì 19 novembre seconda manche - #Factor #quarto #diretta #giovedì… - Pino__Merola : X Factor, la cover dei Melancholia è Sweet Dreams degli Eurythmics. VIDEO - Pino__Merola : X Factor, la cover di Blind è “Per me è importante” dei Tiromancino. VIDEO - zazoomblog : X Factor 2020 il secondo eliminato della quarta puntata - #Factor #secondo #eliminato #della - zazoomblog : X Factor 2020 quarto live in diretta giovedì 19 novembre seconda manche - #Factor #quarto #diretta #giovedì -