X Factor 2020 Live, quarta puntata stasera su Sky Uno: ospiti Elodie e Carl Brave (Di giovedì 19 novembre 2020) stasera su Sky Uno alle 21:15 torna X Factor 2020 con la quarta puntata dei Live che avrà come ospiti Elodie, Carl Brave e Leo Gassmann. Giro di boa per X Factor 2020 che stasera su Sky Uno e NOW, alle 21:15, arriva al quarto Live di questa stagione dello show di Sky, prodotto da Fremantle. Situazione abbastanza bilanciata tra le squadre dei 4 giudici: Emma ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana, Mika e Manuel Agnelli gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente tra gli Over e i Gruppi, mentre soltanto Hell Raton porta intatta al quarto Live le sue Under

