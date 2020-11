Visita fiscale Inps: visite di controllo in calo, i nuovi dati (Di giovedì 19 novembre 2020) I dati più recenti relativi alla Visita fiscale Inps registrano un forte calo dei controlli medici fiscali, prevalentemente a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue relative conseguenze. L’Osservatorio Polo unico di tutela della malattia dell’Inps ha segnalato una importante riduzione delle visite fiscali, comunicando i dati inerenti al terzo trimestre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Certificati di malattia terzo trimestre 2020: i dati Durante il periodo luglio-settembre, infatti, all’Inps sono arrivati 3.501.481 certificati di malattia: poco più di 4 su 5 (81,5%) derivanti dal settore privato. La differenza con il 2019 è abbastanza importante, visto che nello stesso periodo dello ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Ipiù recenti relativi allaregistrano un fortedei controlli medici fiscali, prevalentemente a causa dell’emergenza sanitaria e delle sue relative conseguenze. L’Osservatorio Polo unico di tutela della malattia dell’ha segnalato una importante riduzione dellefiscali, comunicando iinerenti al terzo trimestre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Certificati di malattia terzo trimestre 2020: iDurante il periodo luglio-settembre, infatti, all’sono arrivati 3.501.481 certificati di malattia: poco più di 4 su 5 (81,5%) derivanti dal settore privato. La differenza con il 2019 è abbastanza importante, visto che nello stesso periodo dello ...

