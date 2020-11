Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Lite tra Michele e Armando! (Di giovedì 19 novembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Armando accusa Michele di essere falso anche nel rapporto con Giada. Nel frattempo Francesca si scontra con Gianluca e quest’ultimo va su tutte le furie, spiegando di sentirsi inadeguato… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione c’è stato a lungo Michele che è andato in esterna con Sara. Si è parlato anche di Carlotta e di Gianluca. Ecco che cosa è successo nel dettaglio. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: lo scontro tra Michele e Armando! La Puntata si apre con Roberta. Viene mostrato il video della settimana precedente in cui lei parla di ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 19 novembre 2020)di: Armando accusadi essere falso anche nel rapporto con Giada. Nel frattempo Francesca si scontra con Gianluca e quest’ultimo va su tutte le furie, spiegando di sentirsi inadeguato… Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione c’è stato a lungoche è andato in esterna con Sara. Si è parlato anche di Carlotta e di Gianluca. Ecco che cosa è successo nel dettaglio.di: lo scontro traLasi apre con Roberta. Viene mostrato il video della settimana precedente in cui lei parla di ...

