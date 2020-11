Un’idea per la testa: le acconciature facili e d’effetto da replicare a casa (Di giovedì 19 novembre 2020) L’istinto è quello di prendere i capelli, arrotolarli su se stessi un po’ a casaccio e chiuderli con un elastico o la prima matita che abbiamo sotto mano. Un gesto quasi spontaneo, soprattutto se la prospettiva è quella di stare a casa per l’intera giornata viste le ultime restrizioni imposte dai vari Dpcm. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) L’istinto è quello di prendere i capelli, arrotolarli su se stessi un po’ a casaccio e chiuderli con un elastico o la prima matita che abbiamo sotto mano. Un gesto quasi spontaneo, soprattutto se la prospettiva è quella di stare a casa per l’intera giornata viste le ultime restrizioni imposte dai vari Dpcm.

fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - francescoseghez : 2021 anno delle politiche attive, ora in legge di bilancio compaiono 500 milioni per un fondo dedicato. Sarebbe per… - Avvenire_Nei : Una rsa comasca lancia l'idea sui social: in due giorni già i primi messaggi e cartoline. L'iniziativa per sopperir… - mariacarla1963 : RT @Vickiegogreen: Ho fatto un lungo giro by night ma lo scenario continua purtroppo ad essere post olocausto. D'altra parte non c'è neppur… - LaStampa : Tra app e piattaforme, un fenomeno in ascesa per una nuova idea di cultura, più libera e avvincente. -

Ultime Notizie dalla rete : Un’idea per Per la rubrica “InterVenti” Il CSB presenta l'incontro: “ Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese” Fortune Italia