Tripodi | combattere burocrazia e agevolare semplificazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “La Regione Lazio continuera’ a partorire dei libri dei sogni se non combattiamo lae non agevoliamo la, respingendo al mittente anche gli investimenti.” “Un esempio lampante e’ l’impasse sulla Roma-Latina e sulla bretella Cisterna-Valmontone del valore di 2,7 miliardi di euro, su cui il presidente Nicola Zingaretti tergiversa nonostante ci sia una strada tracciata dal Consiglio di Stato e ribadita dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella delibera del Cipe: ripartire dalla lettera d’invito della gara di appalto”. Cosi’ Orlando Angelo, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, durante l’audizione in commissione Bilancio sulla proposta di delibera ‘Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico – Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle ...