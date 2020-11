Thiago Silva pazzo di Lampard: “Senza di lui non sarei tornato in Nazionale” (Di giovedì 19 novembre 2020) Due partite da titolare e altrettante vittoria. Il Brasile sorride e lo fa anche Thiago Silva, tornato ad essere protagonista col club e con maglia verdeoro con un sogno, neppure tanto nascosto, di continuare ad essere presente fino al mondiale in Qatar.Parlando dal ritiro della Nazionale, l'ex centrale del Psg ha voluto elogiare con fermezza il suo attuale mister al Chelsea Frank Lampard che ha creduto in lui e gli ha dato grande fiducia.Thiago Silva: "In Nazionale grazie a Lampard"caption id="attachment 1040981" align="alignnone" width="656" Thiago Silva (getty images)/caption"Sono molto contento delle mie prestazioni e non solo qui in Nazionale, ma soprattutto al Chelsea", ha detto Thiago Silva. ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Due partite da titolare e altrettante vittoria. Il Brasile sorride e lo fa anchead essere protagonista col club e con maglia verdeoro con un sogno, neppure tanto nascosto, di continuare ad essere presente fino al mondiale in Qatar.Parlando dal ritiro della Nazionale, l'ex centrale del Psg ha voluto elogiare con fermezza il suo attuale mister al Chelsea Frankche ha creduto in lui e gli ha dato grande fiducia.: "In Nazionale grazie a"caption id="attachment 1040981" align="alignnone" width="656"(getty images)/caption"Sono molto contento delle mie prestazioni e non solo qui in Nazionale, ma soprattutto al Chelsea", ha detto. ...

