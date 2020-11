Sequestrata a Pesaro ditta di sanificazioni | tra gli indagati un fedelissimo di Di Lauro

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRimini – “Questo coronavirus è proprio un affare” diceva Salvatore Emolo, napoletano, socio occulto di unadi pulizie di, non sapendo di essere intercettato dalla Guardia di Finanza. Emolo, pregiudicato e sorvegliato speciale dal 2016, aveva messo su un redditizio giro di affari grazie alledi esercizi commerciali come bar, ristoranti o alberghi, obbligatori in tempo di Covid. Salvatore Emolo, con l’aiuto di un imprenditore nel campo delle pulizie, era riuscito ad entrare nel mercato di Rimini, applicando tariffe dell’1,50 euro a metro quadro per le. Ancora da stimare i proventi dell’attività illecita, ma sicuramente quantificabili in decine di migliaia di euro. All’alba di questa mattina, coordinato dal comandante Michele Ciarla, il Nucleo di Polizia ...