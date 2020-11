Roberto Benigni, l’attore perde la testa e sale in piedi su una sedia (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Roberto Benigni, la notte più stellata di tutte, la notte più emozionante di tutte, la notte che vinse l’Oscar con il film “La vita è bella”. Questa sera rivedremo su Iris il capolavoro che nel 1999 ha portato l’Italia a vincere tre Oscar, “La vita è bella“. Sul palco del Kodak Theatre fece un bellissimo Leggi su youmovies (Di giovedì 19 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., la notte più stellata di tutte, la notte più emozionante di tutte, la notte che vinse l’Oscar con il film “La vita è bella”. Questa sera rivedremo su Iris il capolavoro che nel 1999 ha portato l’Italia a vincere tre Oscar, “La vita è bella“. Sul palco del Kodak Theatre fece un bellissimo

ZScjZb1CGOtmkhP : RT @Dida_ti: Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come fosse pericoloso rimanere fe… - paulolden1 : @AngeloTani @captblicero Ma anche fosse vero qualcosa, ha ragione Roberto Benigni, quando diceva che dire 'Ha fatto… - Murgi67312413 : RT @Aleb34358667: 'Ci sono persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegne… - akinatvxq : RT @Dida_ti: Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come fosse pericoloso rimanere fe… - Folle86699519 : Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con la biro, l'uomo con la pistola è un uomo morto; perché la biro d… -