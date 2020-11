Premier Conte: “Non sarà un Natale come tutti gli altri anche se i contagi scendono” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto all’assemblea dell’Anci ha parlato delle festività natalizie, sottolineando come non sarà un Natale come tutti gli altri in alcun caso, anche qualora la curva epidemiologica dovesse effettivamente scendere di continuo: “Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio rispetto al passato. C’è molta attenzione verso le festività natalizie, forse le più sentite dagli italiani e non solo. Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamento della curve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire quale sarà l’andamento della curva a ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del consiglio, Giuseppe, intervenuto all’assemblea dell’Anci ha parlato delle festività natalizie, sottolineandononungliin alcun caso,qualora la curva epidemiologica dovesse effettivamente scendere di continuo: “Dobbiamo predisporci a unpiù sobrio rispetto al passato. C’è molta attenzione verso le festività natalizie, forse le più sentite dagli italiani e non solo. Il governo non ha la palla di vetro, sta rilevando che ci sono alcuni segnali positivi per quanto riguarda l’andamento della curve epidemiologica. Si evidenziano i primi effetti positivi delle misure, ma nemmeno gli scienziati si avventurano a dire qualel’andamento della curva a ...

