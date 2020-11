Pomeriggio 5 | “Pupo non ha detto una cosa sbagliata”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 novembre 2020) Come ognidurante la settimana, Barbara d’Urso ci ha tenuto compagnia per il ‘caffeuccio’ con il suo programma ‘5’. Una puntata un po’ movimentata quella appena andata in onda dagli studi di Cologno Monzese. Durante la consueta fascia che racconta i gossip e i pettegolezzi del momento, si è affrontato l’argomento Pupo (all’anagrafe Enzo Ghinazzi). Il cantante toscano, infatti, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 si è lasciato andare ad una battuta infelice e sessista. Dayane Mello, scendendo nei particolari, avevache Elisabetta Gregoraci non sa fare nulla e che è famosa solo per aver sposato un uomo molto ricco. Queste parole pronunciate dalla modella brasiliana ed ex di Stefano Sala, hanno fatto perdere la testa alla Gregoraci che si è difesa dicendo che con Flavio Briatore ci è stata 13 anni e ...