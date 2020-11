Parma | Gervinho lavora con i compagni | recupero funzionale per Kurtic

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilha ritrovato quasi tutti gli effettivi oggi a Collecchio nella seduta di allenamento. Ecco le ultime dal report Ilsi è ritrovato a Collecchio in vista della sfida contro la Roma.torna ad allenarsi con i. Ecco il report del club gialloblu. «hato con i. Jasminè rientrato dagli impegni con la Nazionale slovena e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha svolto un. Allenamento differenziato per Valentin Mihaila. Terapie per Lautaro Valenti». Leggi su Calcionews24.com