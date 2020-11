Papa Francesco: la corruzione nella Chiesa è come “una lebbra” che uccide il Vangelo (Di giovedì 19 novembre 2020) Bisogna combattere la corruzione, anche nella Chiesa, perché è come “una lebbra” che uccide il Vangelo. Lo dice Papa Francesco in un videomessaggio ad un seminario sull’America Latina. “È tempo che il tratto distintivo di quanti sono stati prescelti dai loro popoli per governarli sia messo al servizio del bene comune e non che il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Bisogna combattere la, anche, perché ècheil. Lo dicein un videomessaggio ad un seminario sull’America Latina. “È tempo che il tratto distintivo di quanti sono stati prescelti dai loro popoli per governarli sia messo al servizio del bene comune e non che il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

vaticannews_it : #19novembre #FrancescoEconomy Al via oggi ad Assisi in modalità on-line (14.00 - 18.00 ca) “The Economy of Francesc… - Avvenire_Nei : Il Papa: non c’è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura - vaticannews_it : #19novembre #PapaFrancesco: il virus ci unisca, se divide pagano i popoli. Il videomessaggio del Pontefice al Semin… - anteaser : Si é conclusa oggi la prima giornata di #EconomyofFrancesco - GiuseppeGuerin1 : RT @rbonacina: Economy of Francesco, l'idea dirompente di un Papa che 'cede potere' ai giovani -