Padoin: «È un campionato particolare ma Juve e Inter rimangono le favorite per lo scudetto» (Di giovedì 19 novembre 2020) Simone Padoin, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, parla di Juve, di Serie A e non solo. Le parole dell’ex centrocampista Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Simone Padoin si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista parla della Juve di Pirlo ma non solo: le sue parole. Juve CAGLIARI – «Ronaldo non si ferma , i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per me è già un giocatore da top club europeo. La Juve come il Cagliari è una squadra che ha cambiato tecnico e idea di gioco e quindi ha bisogno di tempo». PIRLO – «Vedo che il credo tattico di Pirlo si distanzia molto da quello di Sarri. Ma l’idea di calcio di Andrea a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Simone, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, parla di, di Serie A e non solo. Le parole dell’ex centrocampista Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, Simonesi racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista parla delladi Pirlo ma non solo: le sue parole.CAGLIARI – «Ronaldo non si ferma , i rossoblù in difesa hanno un leader assoluto come Godin. Il Cagliari in questi anni sta facendo un gran mercato. Godin, Nainggolan e soprattutto Nandez che per me è già un giocatore da top club europeo. Lacome il Cagliari è una squadra che ha cambiato tecnico e idea di gioco e quindi ha bisogno di tempo». PIRLO – «Vedo che il credo tattico di Pirlo si distanzia molto da quello di Sarri. Ma l’idea di calcio di Andrea a ...

junews24com : Padoin: «Alla Juve non devi far ragionamenti. Devi vincere tutto» - - TUTTOJUVE_COM : Padoin a Gazzetta: “ Alla Juve non devi fare ragio- namenti: devi provare a vincere tutto. Questo è un campionato p… - tommasoleiballi : Campionato italiano: 5 Juventus: 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Supercoppa italiana: 3 J… -