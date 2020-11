Oms, appello per aprire le scuole e per Natale: “Sarà felice ma diverso” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione salviamo il Natale, se non tutto almeno in parte. E’ il monito che arriva dall’Oms. “Sarà felice ma diverso“, assicura Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, “Sarà come il ramadan, dove le comunità hanno trovato modo di non assembrarsi, incluso preghiere virtuali o cibo portato a casa per celebrazioni a distanza“. Niente assembramenti, dunque, ma il Natale dei bambini andrà preservato. “Vediamo segni del Natale nella consegna di pacchi ai senzatetto, nelle feste virtuali e le decorazioni alle finestre. La tecnologia e la farmaceutica ci offrono una nuova speranza per consentire ai bambini un apprendimento sicuro e la possibilità per loro di festeggiare il Natale. Non dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiOperazione salviamo il, se non tutto almeno in parte. E’ il monito che arriva dall’Oms.ma diverso“, assicura Hans Kluge, direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa,come il ramadan, dove le comunità hanno trovato modo di non assembrarsi, incluso preghiere virtuali o cibo portato a casa per celebrazioni a distanza“. Niente assembramenti, dunque, ma ildei bambini andrà preservato. “Vediamo segni delnella consegna di pacchi ai senzatetto, nelle feste virtuali e le decorazioni alle finestre. La tecnologia e la farmaceutica ci offrono una nuova speranza per consentire ai bambini un apprendimento sicuro e la possibilità per loro di festeggiare il. Non dobbiamo ...

