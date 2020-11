'No alle giudici donne, sono emotive e non imparziali': prof universitario sospeso dopo la lezione choc (Di giovedì 19 novembre 2020) No alle giudici donne perché 'troppo emotive' e quindi 'non imparziali'. Fanno discutere le parole di un professore universitario di Bari, Donato Mitola , che è stato sospeso dal rettore Stefano ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Noperché 'troppo' e quindi 'non'. Fanno discutere le parole di unessoredi Bari, Donato Mitola , che è statodal rettore Stefano ...

matteorenzi : Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermaz… - giasalvicchi : RT @matteorenzi: Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermazioni a… - italiaVivaXIII : RT @matteorenzi: Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermazioni a… - leggoit : «No alle giudici donne, sono emotive e non imparziali»: prof universitario sospeso dopo la lezione choc - sardikus : RT @matteorenzi: Credo talmente nella magistratura che ho deciso di agire in sede civile contro il dottor Davigo per le sue affermazioni a… -