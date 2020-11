'Ndrangheta: Meloni, 'Morra indegno, dimettiti' (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Questo signore, oltre che essere un parlamentare della Repubblica italiana è anche presidente della commissione parlamentare Antimafia. indegno, dimettiti". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, commentando le parole di Nicola Morra nei confronti di Jole Santelli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Questo signore, oltre che essere un parlamentare della Repubblica italiana è anche presidente della commissione parlamentare Antimafia.". Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, commentando le parole di Nicolanei confronti di Jole Santelli.

TV7Benevento : 'Ndrangheta: Meloni, 'Morra indegno, dimettiti'... - matteoc1951 : RT @dukana2: #Ndrangheta: arrestato Domenico #Tallini di #FratelliDiNdrangheta #Meloni ??presidente del #Consiglio regionale della #Calabri… - dukana2 : RT @dukana2: Vi spieghiamo il sistema criminale di #Farmaeko di #Tallini ??di #FratelliDiNdrangheta ??arrestato ??proprio per #ndrangheta ..… - mikedells : RT @dukana2: Vi spieghiamo il sistema criminale di #Farmaeko di #Tallini ??di #FratelliDiNdrangheta ??arrestato ??proprio per #ndrangheta ..… - LuciaLaVita1 : RT @MichelePadova16: @petergomezblog @fattoquotidiano Dimostrazione che alle elezioni regionali vince in voto di scambio, semplice o anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Ndrangheta Meloni 'Ndrangheta: Meloni, 'Morra indegno, dimettiti' SassariNotizie.com L'Asp di Reggio Calabria tra debiti e incognite

«Ma il Consiglio dei Ministri crede davvero che, tenendo una propria seduta a Reggio Calabria, come a dire lo Stato c'è, possa risolvere i problemi con ...

ASP Reggio Calabria. Sottoposti allo screening covid-19 su 770 nuovi soggetti: positivi 117

Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 117 nuovi soggetti ...

«Ma il Consiglio dei Ministri crede davvero che, tenendo una propria seduta a Reggio Calabria, come a dire lo Stato c'è, possa risolvere i problemi con ...Gli esami diagnostici, eseguiti presso il Laboratorio del Polo Sanitario Ex-INAM di via Willermin di Reggio Calabria, sono risultati positivi per 117 nuovi soggetti ...