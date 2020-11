Napoli, l’ex Bagni: “C’è una cosa che Gattuso non vuol sentir dire ma…” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è rimasto folgorato da Insigne. Non da ieri ovviamente perchè lo ha sempre riconosciuto come un calciatore dal talento sopraffino. Ora anche in Nazionale è un leader: "Vado a Napoli tutte le settimane - dice l'ex centrocampista partenopeo a TMW - ed è da un po' di tempo che Insigne è questo, un campione sempre straordinario ma ora ha sicurezza abbinata alla sue solite qualità. Adesso è un leader, ha un'autostima enorme ma giusta, ha continuità con i suoi colpi e trasmette il suo spirito alla squadra. Ha felicità nel giocare e si vede, cosa che forse negli anni passati non è stata facile per lui. Del resto è di Frattamaggiore e ha sempre avvertito il desiderio di dare ancora di più. Ora è cresciuto nelle responsabilità e nel carattere".Insigne ha sottolineato i meriti di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) L'ex centrocampista delSalvatoreè rimasto folgorato da Insigne. Non da ieri ovviamente perchè lo ha sempre riconosciuto come un calciatore dal talento sopraffino. Ora anche in Nazionale è un leader: "Vado atutte le settimane - dice l'ex centrocampista partenopeo a TMW - ed è da un po' di tempo che Insigne è questo, un campione sempre straordinario ma ora ha sicurezza abbinata alla sue solite qualità. Adesso è un leader, ha un'autostima enorme ma giusta, ha continuità con i suoi colpi e trasmette il suo spirito alla squadra. Ha felicità nel giocare e si vede,che forse negli anni passati non è stata facile per lui. Del resto è di Frattamaggiore e ha sempre avvertito il desiderio di dare ancora di più. Ora è cresciuto nelle responsabilità e nel carattere".Insigne ha sottolineato i meriti di ...

