Migranti | Von der Leyen | “Mostrare solidarietà a Italia | Grecia e Spagna per i loro sforzi Serve un compromesso per gestire i flussi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) “La migrazione è un tema complesso, ci sono tante preoccupazioni genuine da conciliare, come quelle dei Paesi alle frontiere esterne dell’Unione: l’, lae la. Sono preoccupati che glile migrazioni vadano ben aldilà dellecapacità, hanno bisogno delladegli altri”. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von deralla Conferenza di alto livello sulla migrazione. La presidente ha sottolineato come sia necessario unda parte dei Paesi per risolvere la questione, precisando che una soluzione per la migrazione che soddisfi tutti non esiste. Per un sistema di gestione della migrazione sul lungo termine, in linea con i valori europei, la Commissione ...