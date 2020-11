Mattia: inizia iter legge regionale su omofobia in IX Commissione (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Ringrazio l’assessora regionale alle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, le colleghe della IX Commissione, le firmatarie delle proposte di legge da cui scaturisce il testo unificato, le associazione audite e le forze politiche pronte a sostenere la proposta.” “Continueremo il percorso delle audizioni e con l’ausilio di tutti troveremo l’equilibrio per giungere alla versione piu’ condivisa della proposta di legge dal titolo ‘Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identita’ di genere”. Cosi’, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Pari opportunita’ del Consiglio regionale del Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Ringrazio l’assessoraalle Pari Opportunita’, Giovanna Pugliese, le colleghe della IX, le firmatarie delle proposte dida cui scaturisce il testo unificato, le associazione audite e le forze politiche pronte a sostenere la proposta.” “Continueremo il percorso delle audizioni e con l’ausilio di tutti troveremo l’equilibrio per giungere alla versione piu’ condivisa della proposta didal titolo ‘Norme per promuovere l’uguaglianza e per prevenire e contrastare le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identita’ di genere”. Cosi’, in una nota, Eleonora, Presidente della IXPari opportunita’ del Consigliodel Lazio.

