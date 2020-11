Leone (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli psicologi hanno individuato un aspetto della personalità che chiamano “bisogno di dramma”. Le persone che lo possiedono tendono a scatenare il caos alla ricerca di emozioni. Per loro è anche un modo di combattere la noia e l’impotenza.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Gli psicologi hanno individuato un aspetto della personalità che chiamano “bisogno di dramma”. Le persone che lo possiedono tendono a scatenare il caos alla ricerca di emozioni. Per loro è anche un modo di combattere la noia e l’impotenza.... Leggi

NGSuperEagles : 81' Goal...Sierra Leone scores. NGA 4-3 SLE #SoarSuperEagles #Team9jaStrong - NGSuperEagles : 72' Goal for Sierra Leone. NGA 4-2 Sierra Leone - mauriziomrn : “Celebre è la formulazione di principio di san Leone Magno: «Chiunque debba presiedere a tutti deve anche essere el… - obsesslwt : @harryssvans @FVLMINE ma come un leone - harryssvans : @FVLMINE ma non era un leone........ -